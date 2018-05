Le géant japonais de l'électronique et de l'électroménager Panasonic a annoncé jeudi un bond de son bénéfice net annuel de 58% et espère l'améliorer encore sur l'exercice en cours, bien que modestement.Au terme de l'exercice clos fin mars 2018, le groupe a dégagé un résultat net de 236 milliards de yens (1,8 milliard d'euros au cours actuel) grâce aux restructurations menées et à la croissance de ses activités pour l'automobile et l'industrie en général.C'est mieux que ce qu'il avait anticipé (210 milliards escomptés, selon sa prévision la plus récente en date de février).Panasonic a réduit ces dernières années ses activités dans l'électronique grand public, où la concurrence est très rude et les marges réduites, pour se réorienter vers des clients professionnels, notamment dans l'énergie ou l'automobile, secteur pour lequel il fabrique notamment des batteries ainsi que des systèmes de navigation et de divertissement embarqués.Cette reconversion lui permet d'afficher des résultats robustes: le bénéfice d'exploitation a augmenté de 37% à 380,5 milliards de yens sur la période passée en revue, et le chiffre d'affaires de 9% à 7.982,2 milliards de yens (61,4 milliards d'euros).Le groupe d'Osaka (ouest) explique en outre avoir profité de l'intégration dans ses comptes du spécialiste espagnol des rétroviseurs, Ficosa, et de Zetes, société belge spécialisée dans les solutions d'identification et de mobilité.Les effets de change ont également joué positivement, avec un affaiblissement du yen qui a gonflé ses recettes encaissées à l'étranger une fois converties en devise nippone.Dans l'électroménager, Panasonic se félicite des bonnes ventes de ses climatisateurs en Europe et en Chine, et de ses machines à laver en Asie.Pour l'année en cours qui s'achèvera en mars 2019, le géant japonais vise un bénéfice net de 250 milliards de yens (+6%), un bénéfice opérationnel de 425 milliards de yens (+12%) et un chiffre d'affaires de 8.300 milliards de yens (+4%).(©AFP / 10 mai 2018 11h03)