Panasonic: le bénéfice net 1T gagne 17,6%, ventes en hausse, prévisions maintenues

PANASONIC CORP.

Tokyo - Le géant japonais de l'électronique et de l'électroménager Panasonic s'est félicité mardi d'une progression de 17,6% de son bénéfice net au premier trimestre sur un an, grâce notamment à ses solides ventes de composants et équipements pour les automobiles.Les systèmes de divertissement de bord, entre autres, ont totalisé de bonnes recettes au Japon, en Europe et aux Etats-Unis, a précisé le groupe.Son gain net s'est élevé à 57,36 milliards de yens (441 millions d'euros), avec un chiffre d'affaires en augmentation de 7,7% à 2.008,7 milliards de yens.Les ventes de PC au Japon ont aussi contribué positivement, a précisé Panasonic qui a en revanche fait état de moindres performances pour les appareils électroménagers dans l'archipel.Panasonic enregistre de bons résultats dans le domaine des matériaux électriques pour le secteur du bâtiment en Chine et Inde, pays qui sont aussi de gros marchés pour l'électroménager.A l'étranger, ce sont cependant surtout les composants électroniques pour automobiles ainsi que les batteries qui ont joué les locomotives.Panasonic a signalé des hausses de coûts en raison des évolutions défavorables de cours de matières premières, mais cela n'a pas entamé trop les profits du fait de recettes meilleures et de la cession de terrains.Celui que l'on appelait "l'éternel rival de Sony", mais dont les domaines de compétences ne se recouvrent désormais que partiellement même si leurs tailles restent comparables, a conservé ses prévisions annuelles.Pour l'année complète qui s'achèvera en mars 2019, il vise toujours un bénéfice net de 250 milliards de yens (+6%), un gain opérationnel de 425 milliards de yens (+12%) avec un chiffre d'affaires de 8.300 milliards de yens (+4%).kap/nas(©AFP / 31 juillet 2018 09h18)