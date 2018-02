Panasonic relève ses prévisions annuelles, bénéfice net en petite hausse sur 9 mois

PANASONIC CORP.

Tokyo - Le géant nippon de l'électronique et de l'électroménager Panasonic a relevé lundi ses prévisions pour son exercice en cours après avoir enregistré une légère hausse de 1% de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année.Disant tirer les conséquences de la faiblesse du yen et de ses réductions de coûts, le groupe vise désormais un bénéfice net de 210 milliards de yens et un chiffre d'affaires de 7.950 milliards de yens, contre respectivement 160 milliards et 7.800 milliards précédemment.mhc/anb/spi(©AFP / 05 février 2018 08h32)