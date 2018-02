Parapétrolier: Schlumberger et Subsea 7 projettent une coentreprise

SUBSEA 7

Oslo - Le leader mondial du secteur parapétrolier, le franco-américain Schlumberger, et son concurrent Subsea 7 ont dévoilé vendredi leur intention de former une coentreprise dans les services pétroliers sous-marins.Les deux groupes coopèrent déjà dans ce domaine au sein d'une alliance depuis 2015.Leur objectif est maintenant de former une société mixte détenue à parité, ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.Cette initiative est annoncée alors que le secteur parapétrolier voit le bout du tunnel après avoir durement souffert de la baisse du prix des hydrocarbures à partir de l'été 2014.À la Bourse d'Oslo, où le groupe est coté, Subsea 7 s'adjugeait 5% en milieu de matinée.phy/nas(©AFP / 23 février 2018 09h37)