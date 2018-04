Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 24 avril 2018 (OFS) - Parmi les élèves ayant débuté une formation du degré secondaire II en 2011, 73% ont obtenu un titre directement. D'importantes différences existent entre les sexes, les statuts migratoires et les origines sociales. Ce sont là quelques-uns des résultats de l'étude réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) qui décrit les parcours de 78'000 élèves de la formation professionnelle initiale et des formations générales entre 2011 et 2016.(Admin.ch / 24.04.2018 09h15)