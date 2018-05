Pargesa: Group Bruxelles Lambert veut vendre sa participation dans Burberry

Zurich (awp) - Group Bruxelles Lambert (GBL), dans lequel Pargesa détient 50% du capital et près de 52% des droits de vote, souhaite vendre sa participation de 6,6% dans le capital de Burberry Group Plc. Cette vente doit intervenir dans le cadre d'un placement privé via une procédure de livre d'ordres accélérée auprès d'investisseurs institutionnels, a indiqué la société de participation mardi soir.Le cas échéant, GBL aura vendu l'entier de sa participation dans Burberry. Cette opération fait partie de la stratégie de rotation du portefeuille de GBL. Les revenus de la vente accroîtront la souplesse financière pour de nouveaux investissements et permettront de rééquilibrer le portefeuille.kw/rp(AWP / 08.05.2018 21h56)