Pargesa T1: résultat net 60,6 (124,6) millions de francs

Genève (awp) - Pargesa a bouclé son premier trimestre avec un résultat courant économique en repli à 61,8 millions de francs contre 117,8 millions au 1er trimestre 2017. Dans son communiqué de jeudi soir, la société de participation genevoise précise qu'en raison de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 en début d'année, le traitement comptable des participations non consolidées a été fortement modifié. Il faut en tenir compte dans la comparaison.Le résultat non courant est de -1,2 millions de francs, après un résultat positif de 6,8 millions au 1er trimestre 2017. Le total des produits d'exploitation s'est inscrit à 1,5 (1,3) milliard de francs et les charges s'exploitation se sont élevées à 1,4 (1,5) milliard. Le résultat net consolidé s'élève à 161,2 (290,3) millions de francs et le résultat part du groupe à 60,6 (124,6) millions.Durant le trimestre sous revue, le portefeuille a contribué pour 76,9 (128,2) millions au résultat courant. A elle seule, la contribution d'Imerys a atteint 31,2 (25,7) millions. La contribution de SGS s'est élevée à 49,6 (45,9) millions de francs, surtout en raison de l'augmentation du dividende versé par le groupe genevois, a précisé Pargesa.L'activité private equity et autres fonds a apporté une contribution négative à -3,9 millions après +56,6 millions au 1er trimestre 2017. Durant le trimestre, les fonds Sagard II et Sagard 3 (non consolidés) ont cédé leur participation dans Kiloutou et Alvest. Fin 2017, la réévaluation de ces deux investissements faisait apparaitre une plus-value de 57 millions. Selon la nouvelle norme IFRS, ce montant n'est plus reconnu comme résultat et reste comptabilisé dans les fonds propres.rp(AWP / 03.05.2018 19h50)