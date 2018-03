Pargesa dégage un bénéfice part de groupe de 382,0 mio CHF sur l'exercice 2017

Zurich (awp) - Pargesa a dégagé sur l'exercice 2017 un bénéfice net part de groupe de 382,0 mio CHF, contre une perte sèche de 32,0 mio en 2016. Le bénéfice net consolidé a pour sa part été multiplié par près de neuf à 966,4 mio CHF, souligne la société de participation genevoise rappelle dans son compte-rendu jeudi soir. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 2,50 CHF par action au porteur, contre 2,44 CHF au titre de 2016.Le groupe rappelle au passage que l'essentiel de ces résultats provient de GBL dont il détient 50%.Imerys, intégré, a apporté sous forme de dividende net une contribution de 126,1 mio CHF, contre 111,7 mio CHF. Lafarge Holcim a généré de la même manière 59,7 (44,3) mio CHF et SGS 45,9 (41,5) mio CHF.Fin décembre, les principales positions de Pargesa comprenaient 53,8% d'Imerys (18% des actifs), 16,6% de SGS (15%), 9,4% de LafargeHolcim (15%), 7,5% de Pernod Ricard (14%), ou encore 7,5% d'Adidas (14%).Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation se sont montés à 5,54 mrd, contre 5,01 mrd. Les charges ont été alourdies à 4,97 mrd contre 4,50 mrd CHF. Le produit des ajustements de valeurs et transactions réalisées par les participation a atteint 281,5 mio CHF, contre un déficit de plus d'un demi-milliard en 2016.jh/(AWP / 15.03.2018 18h34)