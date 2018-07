Pargesa voit son bénéfice semestriel se replier

Zurich (awp) - La société de participation Pargesa a enregistré au premier semestre une baisse de son bénéfice net attribuable aux actionnaires de 15,8% à 212,6 millions de franc. Le groupe genevois a cependant souligné mardi que le changement vers la norme comptable IFRS 9 en début d'année faussait la base de comparaison annuelle.Le résultat opérationnel a quant à lui chuté de 27,7% à 260 millions de francs, alors que le produit d'exploitation a bondi de 27,1% à 3,1 milliards sur les six premiers mois de l'année, a précisé Pargesa dans un communiqué.Au 30 juin, Pargesa détenait notamment, via une participation de 50% dans Group Bruxelles Lambert (GBL), une part du capital de 53,8% dans Imerys, 7,5% dans Adidas, 16,6% dans SGS, 7,5% dans Pernod Ricard, 9,4% dans Lafargeholcim, 16,9% dans Umicore et 0,6% dans Total.al/(AWP / 31.07.2018 20h10)