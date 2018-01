Paris accroît ses gains après les débuts de Wall Street

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris accroissait ses gains (+1,52%) jeudi, confortée dans son enthousiasme de début d'année par un démarrage dynamique de Wall Street, qui profitait de données encourageantes sur l'emploi.A 15H44 (14H44 GMT), l'indice CAC 40 prenait 81,25 points, à 5.412,53 points, dans un volume d'échanges de 1,9 milliard d'euros. La veille, l'indice Parisien avait fini en nette hausse de 0,81%.La cote Parisienne a démarré en hausse et a accéléré la cadence au cours de la séance."Les places européennes sont en hausse", toujours "sous l'effet de l'atmosphère optimiste qui anime les marchés actions mondiaux", a résumé David Madden, un analyste de CMC Markets.L'indice Parisien "est venu gommer son bref +faux pas+" de mardi et, profitant d'une "configuration des plus favorables", il semble s'inscrire dans un courant "ascendant", a estimé pour sa part Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance."La vigueur de la demande et la vitalité du commerce mondial favorisent le rebond des investissements, ce qui plaide pour une croissance solide en 2018", alimentant l'approche positive des marchés, a-t-il complété.L'inquiétude au sujet de l'euro qui a mis sous pression les marchés européens dans les derniers jours de 2017 et pour leur première séance de l'année refluait, même si la devise européenne grappillait un peu de terrain face au dollar jeudi.Les indicateurs du jour étaient essentiellement américains, avec des créations d'emplois dans le secteur privé qui ont bondi en décembre, confortant l'enthousiasme des investisseurs, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu.Les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux USA sont encore attendus.En matière de valeurs, l'optimisme des investisseurs continuait à profiter aux titres cycliques les plus sensibles à la conjoncture comme LafargeHolcim (+2,76% à 48,79 euros) ou Saint-Gobain (+2,40% à 47,48 euros).Le secteur bancaire bénéficiait aussi largement de l'enthousiasme ambiant: Crédit Agricole montait de 4,27% à 14,66 euros, BNP Paribas de 2,16% à 63,99 euros, Natixis de 3,93% à 6,93 euros et Société Générale de 2,91% à 44,63 euros.Safran était soutenu (+3,43% à 88,56 euros) par un relèvement de sa recommandation à "surperformer" par Bernstein.Michelin était dynamisé (+1,57% à 123,30 euros) par l'annonce du rapprochement de ses activités de distribution de pneumatiques en Amérique du nord au sein d'une société commune détenue à parité avec le conglomérat japonais Sumitomo.Rémy Cointreau souffrait en revanche (-3,63% à 111,60 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "vendre" par Investec.abx/jra/ef/cj(AWP / 04.01.2018 16h09)