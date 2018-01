Paris emboîte le pas de Wall Street, euphorique

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé jeudi en forte hausse (+1,55%), repassant au-dessus des 5.400 points à la faveur des nouveaux records enregistrés par Wall Street, dans des volumes d'échanges cependant encore limités.L'indice CAC 40 a gagné 82,41 points, à 5.413,69 points, dans un volume d'échanges modéré de 4 milliards d'euros. Il est monté en séance jusqu'à 5.430,72 points, soit son plus haut niveau depuis fin novembre. La veille, l'indice Parisien avait déjà fini en nette progression de 0,81%.La cote Parisienne a démarré en hausse et a accéléré progressivement la cadence, en particulier dans le sillage de l'ouverture de Wall Street, qui a emmené le Dow Jones pour la première fois en séance au-dessus de la barre des 25.000 points."L'euphorie" de l'indice s'explique parce que "la Bourse de New York a bien commencé, le tout dans un contexte où les volumes restent assez faibles", a expliqué auprès de l'AFP Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.Par ailleurs, l'euro se stabilise autour de 1,20/1,21 dollar après sa flambée des derniers jours, ce qui est "plutôt positif" pour les actions européennes, a-t-il complété.L'inquiétude au sujet de l'euro qui a mis sous pression les marchés européens dans les derniers jours de 2017 et pour leur première séance de l'année refluait, même si la devise européenne grappillait un peu de terrain face au dollar jeudi.Par ailleurs, "nous sommes dans une semaine creuse en termes de volumes", a tempéré M. Bruzzo.- Valeurs cycliques à la fête -Selon lui, les valeurs cycliques, soit les plus sensibles à la conjoncture, ont été favorisées par ce contexte, notamment les banques et l'automobile alors que les valeurs défensives, à l'image de la consommation, ont souffert."Les banques bénéficient du thème de la reflation avec des taux qui devraient commencer à se reprendre tandis que les valeurs technologiques qui avaient souffert en fin d'année dernière se reprennent", a souligné M. Bruzzo.Les indicateurs du jour, essentiellement américains, ont aussi participé de cet enthousiasme des marchés puisque les créations d'emplois dans le secteur privé ont bondi en décembre aux Etats-Unis, même si les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté plus que prévu.En outre, les stocks de pétrole brut américains ont chuté plus fortement que prévu la semaine dernière tandis que les réserves d'essence et de produits distillés ont bondi, selon des chiffres publiés jeudi par le département américain de l'Energie (DoE).En matière de valeurs, le secteur industriel, à l'image de LafargeHolcim (+2,44% à 48,64 euros) ou encore Saint-Gobain (+2,12% à 47,35 euros) a tiré son épingle du jeu.Les valeurs bancaires ont aussi largement profité de l'enthousiasme ambiant: Crédit Agricole est monté de 4,52% à 14,69 euros, BNP Paribas de 1,80% à 63,77 euros, Natixis de 3,54% à 6,91 euros et Société Générale de 2,46% à 44,44 euros.Safran a été soutenu (+3,57% à 88,68 euros) par un relèvement de sa recommandation à "surperformer" par Bernstein.Michelin a été dynamisé (+1,69% à 123,45 euros) par l'annonce du rapprochement de ses activités de distribution de pneumatiques en Amérique du nord au sein d'une société commune détenue à parité avec le conglomérat japonais Sumitomo.Rémy Cointreau a souffert en revanche (-2,85% à 112,50 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "vendre" par Investec.jra/ef/cj(AWP / 04.01.2018 18h25)