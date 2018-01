Paris en panne à mi-séance

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évoluait sans franche tendance à mi-séance (-0,05%) jeudi, lors d'une séance riche en statistiques, le marché optant pour la prudence sur fond d'interrogations quant à l'évolution des politiques monétaires.A 11H55 (10H55 GMT), l'indice CAC 40 cédait 2,88 points à 5.501,80 points, dans un volume d'échanges de 961 millions d'euros. La veille, l'indice avait fini en recul de 0,35%.La cote Parisienne a ouvert en petite hausse, mais cette tentative de rebond a été de courte durée, l'indice passant finalement la matinée dans le rouge.Le marché temporisait avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, au début d'une année durant laquelle l'institution pourrait potentiellement mettre fin à son programme de soutien monétaire.Et les investisseurs seront d'autant plus attentifs à la question que le thème d'une hausse des taux revient en force. Mercredi, des informations de presse avaient ainsi indiqué que la Chine souhaiterait acheter moins de dette américaine, suscitant dans la foulée un regain de tension sur les taux américains.La Chine, grand créancier des Etats-Unis, a toutefois démenti jeudi ces informations."Premiers éléments perturbateurs de ce début d'année 2018, la remontée des taux d'intérêt obligataires, non pas pour des raisons de tension inflationniste, mais plus particulièrement pour des choix de politique monétaire, comme l'annonce de la Banque du Japon mardi matin", ont analysé dans une note les gérants de Barclays Bourse.Du côté des indicateurs, l'agenda était fourni. Parmi les points les plus observés, l'Allemagne a vu sa croissance accélérer en 2017, à 2,2%.La production industrielle dans la zone euro a, elle, continué sa progression en novembre, enregistrant une hausse de +1% comparé à octobre.Outre-Atlantique, les prix à la production en décembre sont attendus dans l'après-midi, ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.Sur le front des valeurs, Sodexo reculait de 4,21% à 105,70 euros, après un premier trimestre décevant. Le groupe a par ailleurs annoncé prendre une participation majoritaire dans la start-up FoodChéri, spécialisée dans les livraisons de repas.STMicroelectronics gagnait 2,91% à 20,16 euros, dopé par un relèvement de sa recommandation à "sur-performer" par Credit Suisse.De la même façon, Elior bénéficiait (+1,98% à 17,99 euros) du relèvement de sa recommandation à "acheter" par Berenberg.TF1 était aussi soutenu (+3,09% à 12,66 euros) par le relèvement de sa recommandation à "acheter" par Kepler Cheuvreux.A l'inverse, Fnac-Darty était pénalisé (-2,02% à 102,10 euros) par un abaissement de sa recommandation à "conserver" par HSBC, tout comme Air France-KLM (-3,28% à 13,25 euros), abaissé à "conserver".Theranexus s'envolait de 10,15% à 16,41 euros après avoir annoncé la délivrance du brevet couvrant son candidat médicament THN102 pour le traitement de la narcolepsie et de la maladie de Parkinson, parachevant ainsi la protection de sa technologie.lem/soe/mml(AWP / 11.01.2018 22h07)