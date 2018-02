Paris en rythme de croisière après Wall Street

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris se maintenait en territoire positif (+1,28%) jeudi après-midi après l'ouverture de Wall Street et l'annonce d'un rebond des prix à la production aux Etats-Unis.A 15H43 (14H43 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 66,24 points à 5.231,50 points, dans un important volume d'échanges d'environ 2,3 milliards d'euros. Mercredi, il avait fini en hausse de 1,10%.La cote Parisienne a ouvert en hausse, entraînée par la bonne réaction de Wall Street aux chiffres plus hauts qu'attendus de l'inflation américaine. La Bourse de Paris avait progressivement accentué sa progression jusqu'en milieu de journée pour trouver son rythme de croisière.La Bourse de New York a ouvert la séance dans le vert jeudi, continuant à se rétablir dans le sillage d'une salve d'indicateurs contrastés sur l'économie américaine: le Dow Jones montait de 0,82% et le Nasdaq de 0,80%."Les marchés actions continuent en mode de reprise, les investisseurs sont encore prudemment optimistes", observe David Madden, un analyste de CMC Markets.Aux Etats-Unis, les prix à la production aux Etats-Unis, qui avaient stagné en décembre, ont rebondi en janvier conformément aux prévisions, augmentant de 0,4% en données corrigées des variations saisonnières en janvier et de 2,7% sur un an.Parmi les autres indicateurs américains importants, la production industrielle aux Etats-Unis a baissé en janvier (-0,1%), quand les analystes s'attendaient à une progression de 0,2%, a indiqué la Réserve fédérale (Fed).Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, qui étaient tombées à un niveau proche de leur plancher en 45 ans, ont augmenté un peu plus que prévu.Les analystes s'attendaient à une légère remontée à 227.000, mais le ministère du Travail a recensé 230.000 demandes d'allocations au chômage, en données corrigées des variations saisonnières.Sur le Vieux Continent, la zone euro a enregistré de son côté un excédent commercial en baisse en 2017, de 238,1 milliards d'euros, contre 265,2 milliards d'euros en 2016, selon une première estimation de l'Office européen de statistiques Eurostat.Sur le plan des valeurs, Airbus bondissait de 9,35% à 92,04 euros après avoir presque triplé son bénéfice net en 2017, à 2,87 milliards d'euros tout en ayant dû passer une nouvelle charge sur l'avion militaire A400M.L'Oréal reculait légèrement (-0,51% à 174,40 euros) après que Nestlé a dit ne pas vouloir renouveler le pacte qui le lie à l'autre grand actionnaire du groupe de cosmétiques, la famille Bettencourt, et qui approche de sa date butoir.Schneider Electric progressait de 4,22% à 72,16 euros après un bénéfice net record de 2,15 milliards d'euros en 2017, en hausse de 23%, et après avoir atteint ses objectifs de croissance organique hors infrastructure et de marge.pan-lem/ef/LyS(AWP / 15.02.2018 15h57)