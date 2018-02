Paris finit en hausse, déterminée à oublier les mauvais jours

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a fini une nouvelle fois en nette hausse jeudi (+1,11%), dans le sillage de Wall Street, les investisseurs semblant déterminés à oublier les mauvais jours de la semaine passée.L'indice CAC 40 a gagné 57,26 points à 5.222,52 points, dans un volume d'échanges nourri de 4,6 milliards d'euros. Mercredi, l'indice avait fini en progression de 1,10%.La cote Parisienne a ouvert dans le vert avant d'accentuer ses gains lors d'une séance riche en résultats d'entreprises.Les chiffres de l'inflation américaine, publiés la veille au dessus des estimations, n'ont finalement pas perturbé les marchés, contrairement aux craintes des analystes."Malgré la surprise d'un indice de prix supérieur aux attentes aux Etats-Unis, les marchés ont quand même fini dans le vert", relève ainsi auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France."Les taux d'intérêt n'ont pas fortement ré-accéléré, et les indices se maintiennent bien. On a le sentiment que la thématique de l'inflation a déjà été intégrée", explique M. Baradez."Le marché se dit que la composante des prix n'est pas complètement exubérante par rapport aux données économiques, comme le rythme de la croissance", estime le spécialiste.Pour M. Baradez, la question des hausses de salaires aux Etats-Unis, à l'origine de la tempête boursière de la semaine passée, a en réalité servi "de catalyseur utilisé par le marché pour justifier de prendre ses gains après une hausse exponentielle".Une fois cette correction effectuée, le marché s'est donc repris dans un environnement macroéconomique restant porteur.- Bond d'Airbus -La séance a été riche en indicateurs, notamment américains.La production industrielle aux Etats-Unis a ainsi baissé en janvier, tandis qu'à l'inverse, les prix à la production, qui avaient stagné en décembre, ont rebondi en janvier.L'activité manufacturière de la région de Philadelphie s'est quant à elle inscrite en hausse en février.Airbus a bondi de 10,28% à 92,82 euros après avoir presque triplé son bénéfice net en 2017.L'Oréal a reculé légèrement (-0,34% à 174,70 euros). Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé qu'il avait décidé de ne pas renouveler l'accord qui le lie depuis plus de 40 ans au groupe français de cosmétiques.Schneider Electric a été dopé (+3,41% à 71,60 euros) par un bénéfice net record de 2,15 milliards d'euros en 2017, en hausse de 23%.Carrefour a pris 3,19% à 19,23 euros, soutenu par un relèvement de sa recommandation par UBS de "neutre" à "acheter".Ipsen a grimpé de 5,36% à 115,05 euros grâce à des ventes annuelles légèrement supérieures aux attentes.Capgemini a gagné 2,30% à 104,35 euros grâce à un bénéfice net en hausse de 11% en 2017.Air Liquide a progressé de 2,43% à 101 euros, profitant d'une hausse de 19,3% de son bénéfice net en 2017.Plastic Omnium a pris 2,32% à 39,61 euros, après l'annonce d'une nouvelle "année record" en 2017.lem/ef/eb(AWP / 15.02.2018 17h56)