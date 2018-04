Paris reprend de l'élan, soutenue par la microéconomie

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a retrouvé de l'élan mardi (+0,76%) à la faveur de la publication de bons résultats outre-Atlantique, lui permettant de mettre momentanément de côté la géopolitique.L'indice CAC 40 a pris 40,58 points à 5.353,54 points, dans un volume d'échanges robuste de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait terminé quasiment stable (-0,04%).Après une ouverture en timide hausse, la cote Parisienne a poursuivi sa progression tout au long de la séance, encouragée par la tendance positive de Wall Street."C'est la microéconomie aujourd'hui qui joue le rôle de soutien, ainsi que l'apaisement des tensions" géopolitiques, relève auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque."Ce faisceau d'éléments permet au marché de poursuivre sur une dynamique plus encourageante", poursuit-il.Revenant sur le devant de la scène grâce à la saison des publications d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, "la microéconomie permet de poursuivre le rebond enclenché en fin de semaine dernière. Les valeurs technologiques, qui avaient souffert dernièrement, ont le vent en poupe notamment après les résultats solides de Netflix", ajoute le spécialiste.Ce recentrage était bien accueilli par des investisseurs que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que la crise syrienne, avaient rendus frileux.Décidés à revenir sur le marché, les opérateurs n'ont guère prêté attention aux annonces de Pékin, qui a averti mardi qu'il défendrait les droits de ses entreprises après l'annonce par les Etats-Unis de sanctions contre le géant chinois des télécoms ZTE.- Secteur auto bien orienté -L'agenda était par ailleurs riche en indicateurs de bonne facture, dont la croissance de la production industrielle américaine. Celle-ci a ralenti en mars mais est restée plus soutenue que ne l'attendaient les analystes.La Chine a quant à elle vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre, résistant mieux qu'attendu sur fond de consommation robuste.En revanche, le moral des investisseurs allemands est repassé nettement en territoire négatif en avril sur fond de craintes de guerre commerciale et de conflit syrien, selon le baromètre de l'institut ZEW.Sur le front des valeurs, Sanofi s'est apprécié (+0,55% à 66,41 euros). Le fonds d'investissement américain Advent doit racheter Zentiva, l'activité de médicaments génériques en Europe du groupe français, pour 1,9 milliard d'euros.Vivendi a cédé 1,42% à 20,90 euros. Le groupe, principal actionnaire de Telecom Italia (Tim), a accusé le fonds américain Elliott de vouloir "démanteler" l'opérateur, en pleine bataille entre les deux actionnaires au sujet de la stratégie à adopter pour Tim. Vivendi a par ailleurs été abaissé à "neutre" contre "surpondéré" par Exane BNP Paribas.L'Oréal a, à l'inverse, gagné 1,15% à 193,75 euros. Le renouvellement pour quatre ans du mandat d'administrateur de Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal depuis 2011, a été approuvé à près de 92% par les actionnaires lors de l'assemblée générale ordinaire du groupe.Le secteur automobile a aussi fini dans le vert, à l'image de Peugeot (+2,27% à 20,74 euros), Valeo (+1,40% à 55,06 euros), Faurecia (+1,59% à 68,80 euros) et Renault (+0,62% à 94,68 euros). La Chine a annoncé mardi la levée d'ici cinq ans des restrictions empêchant les constructeurs automobiles étrangers de contrôler leur filiale locale.Lagardère a pris 1,17% à 23,40 euros, après l'annonce de la vente de ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie pour 73 millions d'euros.Casino a progressé de 1,26% à 42,49 euros, après avoir enregistré au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en baisse de 3,8% à 8,9 milliards d'euros, mais conforme aux attentes.Vinci a grignoté 0,29% à 82,96 euros, après avoir réitéré sa prévision de résultats en hausse en 2018, indiquant vouloir renforcer la part des concessions, très lucratives, dans son activité.lem/soe/pb(AWP / 17.04.2018 18h06)