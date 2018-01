Paris reste enthousiaste après Wall Street

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris conservait son enthousiasme (+0,56%) mardi après l'ouverture en hausse de Wall Street, l'indice phare Parisien étant soutenu par des indicateurs de bonne facture en Europe.A 15H42 (14H42 GMT), le CAC 40 gagnait 30,86 points à 5.518,28 points dans un volume d'échanges de 1,5 milliard d'euros. La veille, il avait fini en progression (+0,30%) pour la quatrième séance d'affilée.Après une ouverture stable, la cote Parisienne a repris sa marche en avant, repassant au-dessus des 5.500 points pour la première fois depuis deux mois. Elle s'approchait progressivement de son niveau en séance le plus élevé de 2017, à 5.536,40 points."Les actions européennes montent cette séance alors que le thème globalement haussier continue de régner sur le continent", relève dans une note David Madden, analyste pour CMC Markets.La cote Parisienne était notamment portée par les indicateurs du jour venus confirmer la bonne santé de l'économie européenne.La production industrielle allemande a ainsi rebondi beaucoup plus nettement que prévu en novembre, gagnant 3,4% par rapport au mois précédent tandis que le taux de chômage dans la zone euro a continué de reculer en novembre.En outre, le marché était également aidé par la baisse de l'euro face au dollar, la monnaie unique retrouvant son niveau de fin décembre.En matière de valeurs, Accor était soutenu (+1,51% à 45,05 euros) par un relèvement de sa recommandation à "neutre" par Credit Suisse.A l'inverse, Sodexo souffrait (-2,54% à 109,20 euros) d'un abaissement de la sienne à "sous-performer" par la banque suisse.Airbus grignotait 0,18% à 86,78 euros après avoir signé avec la Chine un protocole d'accord en vue de l'augmentation de la cadence de production de l'A320 à Tianjin (nord).PSA gagnait 1,22% à 18,26 euros. Le groupe souhaite recourir en 2018 à 1.300 ruptures conventionnelles collectives et 900 dispenses d'activité pour des seniors, tout en embauchant 1.300 CDI et 2.000 jeunes en alternance, a appris l'AFP auprès de sources syndicales.Alten était porté (+6,48% à 78 euros) par la confirmation de sa recommandation à l'achat par Oddo BHF.Dassault Aviation gagnait 2,08% à 1.375 euros après avoir enregistré 41 commandes pour son avion d'affaires Falcon en 2017.lem/tq/LyS(AWP / 09.01.2018 15h55)