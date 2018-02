Paris: tentative de braquage près de l'Arc de Triomphe, un blessé

Paris - Un homme armé qui tentait de braquer vendredi matin une agence de la BNP près de l'Arc de Triomphe, en plein Paris, a été blessé par balles par la police lors de son interpellation, a-t-on appris de source policière.L'homme, âgé de 24 ans, a fait irruption vers 09H10 (08h10 GMT) l'agence BNP dans laquelle se trouvait des employés. Il a été interpellé par les policiers qui l'ont blessé "à la cuisse et peut-être au thorax" après avoir fait usage de leurs armes, selon la même source.L'attaque avortée a eu lieu à quelques pas de l'avenue des Champs-Elysées et de l'Arc de Triomphe, monument emblématique de la capitale française visitée par un million de touristes par an.L'homme a été blessé alors qu'il était à l'extérieur de l'établissement bancaire et des soins lui ont été prodigués sur place, a-t-on précisé. Il a ensuite été hospitalisé, selon une autre source policière.Il est "connu des services de police pour des vols à main armée et des violences", selon les sources policières.Selon les chiffres de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO), les attaques d'établissements bancaires ont plongé de 66% entre 2013 et 2016.(©AFP / 16 février 2018 10h01)