Paris va "étudier" la possibilité d'assigner en justice l'industrie pétrolière

Paris - La Ville de Paris va "étudier la faisabilité" d'assigner en justice les compagnies pétrolières pour leur responsabilité dans le changement climatique, comme l'a fait New York, indique un vote mardi en Conseil de Paris.Ce "voeu", voté à l'initiative des élus écologistes qui évoquent une "date historique", indique que Paris va étudier cette possibilité et va "affirmer sa solidarité avec New York dans sa politique de désinvestissement des énergies fossiles".Paris va en outre porter ce mouvement de désinvestissement au niveau du réseau de villes C40, que préside la maire de la capitale, Anne Hidalgo, ajoute le voeu."Ouvrir la réflexion sur un dépôt de plainte, c'est poser la question de la reconnaissance juridique de l'écocide, c'est-à-dire des crimes contre le climat", s'est réjoui l'élu écologiste Jérôme Gleizes."Il est temps de faire évoluer notre système juridique pour que nous puissions enfin demander réparation aux acteurs du dérèglement climatique", a ajouté le président du groupe, David Belliard.Le 10 janvier dernier, la ville de New York a assigné en justice cinq groupes pétroliers géants pour leur rôle présumé dans le changement climatique, et annoncé son intention de se débarrasser de quelque 5 milliards d'investissements dans des sociétés actives dans les énergies fossiles.Le maire démocrate, Bill de Blasio, avait annoncé que sa ville avait saisi la justice fédérale contre cinq géants pétroliers, BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell."C'est une nouvelle fantastique que des villes comme New York et Paris se mobilisent pour protéger leurs citoyens et tenir les multinationales des combustibles fossiles responsables des dommages qu'elles causent", a réagi dans un communiqué l'ONG 350.org.(©AFP / 06 février 2018 18h47)