Parrot réduit ses pertes en 2017, la réorganisation pèse sur l'activité

PARROT

Paris - Le fabricant de drones Parrot a divisé par quatre ses pertes en 2017, à -38,2 millions d'euros, dans un contexte de recul de son activité qui devrait se poursuivre cette année avec sa réorganisation en cours.La perte nette 2016 était de 137,9 millions d'euros.Le chiffre d'affaires est ressorti en baisse de 9% à 151,9 millions d'euros en 2017, contre 166,5 en 2016, a annoncé le groupe dans un communiqué.La perte opérationnelle s'est réduite à 69,3 millions d'euros contre -136,6 en 2016."En 2017, nous avons connu une période délicate, mais salutaire pour l'avenir du groupe Parrot", a déclaré Henri Seydoux, son PDG."Nous avons entièrement repensé notre Recherche & Développement, suspendu les lancements de produits grand public, revu en profondeur notre stratégie commerciale et accompagné la montée en puissance des business solutions", a-t-il ajouté en soulignant que le groupe avait également "réduit de manière drastique" ses coûts."Parrot est désormais un groupe de drone +end to end+ (de bout en bout, ndlr) et le premier européen", a-t-il poursuivi. "C'est dans cette configuration plus compétitive, dynamique et solide, que nous allons innover dans les mois qui viennent et poursuivre le développement de nos activités, notamment professionnelles."Le chiffre d'affaires du segment grand public, qui représente 51% de l'activité, a reculé de 6% à 78,2 millions d'euros, "légèrement en-dessous des objectifs du groupe".Le chiffre d'affaires des "business solutions" (27% de l'activité) a bondi de 36% à 41,6 millions, porté par les filiales senseFly et Pix4D.Les autres produits grand public (objets connectés et kits mains libre automobile grand public) chutent de -39% à 32,1 millions, conformément "à la stratégie de recentrage sur les drones civils grand public et professionnels".Coté perspectives, le groupe indique que "le redimensionnement du portefeuille de produit grand public autour d'une gamme réduite de drones et la poursuite de la réduction des ventes de produits Automobile grand public pèsera sur le chiffre d'affaires" en 2018.Parrot, qui se présente comme le premier groupe européen de drones, "estime avoir les moyens et les atouts pour développer son leadership" et va poursuivre en 2018 "une stratégie de croissance combative".dlm/ef/nth(©AFP / 15 mars 2018 20h49)