Partech Ventures lance un fonds dédié aux start-up du numérique en Afrique

Paris - L'investisseur français Partech Ventures a annoncé jeudi le lancement d'un fonds dédié aux start-up du numérique sur le continent africain, et a déjà levé près des deux tiers de son objectif de 100 millions d'euros.Partech Africa a jusqu'à présent récolté plus de 57 millions d'euros d'engagements auprès de divers investisseurs, et sera "dédié exclusivement à l'écosystème technologique en pleine croissance en Afrique", a expliqué le fonds de capital-risque dans un communiqué.Plus précisément, le fonds africain accompagnera les entreprises en phase de démarrage, en fournissant un ticket initial pouvant aller de 500.000 à 5 millions d'euros. Il visera un large éventail de secteurs, comme le commerce, le divertissement, la mobilité, l'éducation ou encore la finance, détaille le document.Côté financement, le fonds bénéficiera du soutien de la Société financière d'investissement (SFI), une filiale de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou encore du fonds Averroès Finance, qui appartient notamment à Bpifrance.Il s'appuiera aussi sur des investisseurs privés tels que l'opérateur télécom Orange, la société française de services prépayés Edenred ou encore JCDecaux Holding, actionnaire majoritaire du géant de l'affichage publicitaire JCDecaux.Ce lancement s'inscrit dans un contexte où le marché africain est "en forte croissance", explique Partech Ventures.L'investissement du fonds sur le continent a ainsi augmenté "de près de dix fois" en quatre ans, "passant de 40 millions de dollars (environ 32,7 millions d'euros, ndlr) en 2012 à 367 millions de dollars (environ 300 millions d'euros, ndlr) en 2016", a argumenté Cyril Collon, associé chez Partech Ventures, cité dans le communiqué.La population africaine "est en grande majorité jeune", avec "beaucoup de gens qui possèdent de solides compétences technologiques et des idées novatrices susceptibles d'améliorer les conditions de vie. Mais ils n'ont pas les fonds nécessaires", a pour sa part constaté Philippe Le Houérou, directeur général de la SFI, également cité dans le communiqué.as/tq/ide(©AFP / 18 janvier 2018 16h57)