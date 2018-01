Partenariat BlackBerry et Baidu sur les véhicules autonomes

BLACKBERRY

Montréal - BlackBerry, groupe canadien de logiciels de télécommunications, et le géant du web chinois Baidu ont annoncé mercredi un accord de partenariat pour développer des solutions pour les véhicules autonomes et connectés.Selon l'accord, le système d'exploitation BlackBerry a été choisi pour être installé sur la plateforme de conduite autonome Apollo de Baidu, indique les deux groupes dans un communiqué commun.Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du groupe chinois d'accentuer ses efforts sur le développement de solutions pour les véhicules connectés.L'été dernier, Baidu avait débloqué 1,3 milliard d'euros pour des projets en ce sens venant après le lancement de sa plateforme Apollo.BlackBerry, après avoir abandonné la fabrication en direct de téléphones, s'est recentré sur son métier de base dans les logiciels de sécurité et d'assistance aux entreprises et administrations.mbr/jld/cj(©AFP / 03 janvier 2018 22h17)