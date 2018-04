Partenariat national entre 20 minutes et Publibike

Les réseaux Publibike existent dans les villes de Lausanne, Morges, Sion, Lugano, Zurich et prochainement en ville de Berne. A Zurich, le réseau "Züri Velo", soit 300 vélos et vélos électriques disponibles à la trentaine de stations de la ville, est lancé aujourd'hui en même temps que l'Urban Bike Festival qui se déroule toute le week-end. "Züri Velo" proposera d'ici une année plus de 2'000 vélos disponibles à plus de 150 stations réparties en ville.

Dans le cadre du partenariat national, 20 minutes véhiculera son image sur les paniers à vélos des réseaux Publibike des villes de Lausanne, Zurich, Berne et Lugano. Par ailleurs, tous les employés du groupe de médias Tamedia, éditeur de 20 minutes, bénéficieront de l'offre Publibike gratuitement. Des stations sont prévues sur les principaux sites du groupe à Lausanne, Berne et Zurich ainsi que sur le site du centre d'impression de Zurich.

Laurent Cosandey, Head of Sales & Marketing 20 minutes Suisse romande.

À propos de 20 minutes

Lancé fin 1999, et destiné initialement à un groupe-cible de jeunes urbains à fort pouvoir d'achat de la région de Zurich, la marque 20 minutes s'est développé ces seize dernières années au point de devenir le quotidien le plus lu de Suisse, avec une couverture de l'ensemble du pays, au travers de 8 éditions locales. Les quotidiens 20 minutes, 20 Minuten et 20 minuti sont réunis dans le secteur Publicité & Médias pendulaires de Tamedia, le plus grand groupe de médias privé de Suisse, au même titre que la plateforme d'information 20 Minuten Online/tio.ch, le magazine lifestyle 20 minutes Friday et ses blogzines, ainsi que le canal pour les jeunes 20 minutes Tilllate.

Lausanne, le 6 avril 2018 - Le Bikesharing est un mode de déplacement en plein essor en Suisse, notamment auprès d'un public-cible jeune et mobile. C'est donc tout naturellement que 20 minutes et Publibike, le plus grand prestataire de partage de vélos du pays, ont convenu d'un partenariat média national. Une offre qui propose une multitude de bicyclettes de ville modernes, maniables et compacts, ainsi que des vélos électriques écoénergétiques disponibles aux nombreuses stations Publibike qui, comme les caissettes 20 minutes, façonneront le futur paysage urbain de Suisse. tensid.ch / 06.04.2018 10h16)