Partners Group avec une masse sous gestion de 62 mrd EUR à fin 2017

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a bouclé 2017 avec une masse sous gestion de 61,9 mrd EUR, en hausse de 14% sur un an. L'année dernière, le spécialiste du capital-investissement a bénéficié d'une demande dans toutes les classes d'actifs, indique-t-il jeudi. La demande clientèle brute devrait s'élever à 11-14 mrd USD pour l'exercice en cours.Les entrées nettes d'argent se sont élevées l'année dernière à 13 mrd USD, pour une demande clientèle brute de 13 mrd EUR, précise le communiqué. La demande est supérieure aux estimations de la direction de Partners Group.Les chiffres présentés par le groupe zougois dépassent les prévisions du consensus AWP, qui s'attendait à une masse sous gestion de 60,6 mrd EUR et une demande clientèle de 11,9 mrd.A fin décembre, la masse sous gestion était répartie à 51% dans le capital-investissement, à 18% dans la dette, à 17% dans l'immobilier et à 14% dans les infrastructures.L'optimiste prévaut pour l'exercice en cours. "Nous avons commencé 2018 avec une demande soutenue des clients à travers le monde. Nous nous attendons à un environnement de collecte de fonds favorable qui devrait nous permettre de réaliser les mêmes résultats que l'année dernière", déclare André Frei, codirecteur général (co-CEO), cité dans le communiqué.fr/lk(AWP / 11.01.2018 07h22)