Partners Group avec une masse sous gestion de 62 mrd EUR à fin 2017

(ajoute détails sur la masse et la demande)Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a bouclé 2017 avec une masse sous gestion de 61,9 mrd EUR, en hausse de 14% sur un an. L'année dernière, le spécialiste du capital-investissement a bénéficié d'une demande dans toutes les classes d'actifs, indique-t-il jeudi. La demande clientèle brute devrait s'élever à 11-14 mrd EUR pour l'exercice en cours.Les entrées nettes d'argent se sont élevées l'année dernière à 13,3 mrd USD, pour une demande clientèle brute de 13,3 mrd EUR, précise le communiqué. La demande est supérieure aux estimations de la direction de Partners Group, qui la plaçait entre 10 mio et 12 mio.Les chiffres présentés par le groupe zougois dépassent également les prévisions du consensus AWP, qui s'attendait à une masse sous gestion de 60,6 mrd EUR et une demande clientèle de 11,9 mrd.A fin décembre, la masse sous gestion était répartie à 51% dans le capital-investissement, à 18% dans la dette, à 17% dans l'immobilier et à 14% dans les infrastructures. Les effets négatifs liés aux produits arrivant en fin de cycle ("tail down effects") ont atteint 4,1 mrd EUR, un peu plus que les 3-4 mrd prévus.Les actifs sous gestion de Partners Group sont libellés à 36% en dollars. La dépréciation du billet vert face à l'euro intervenue en 2017 a pesé à hauteur de 2,9 mrd EUR sur la masse totale. La société financière a toutefois pu compter sur un apport de 1,4 mrd liée à la performance de certaines stratégies.La hausse absolue de la masse sous gestion a atteint 7,8 mrd au cours de l'exercice écoulé.BEAUCOUP D'APPELÉS, PEU D'ÉLUSCette année encore, les spécialistes de Partners Group ont analysé de nombreuses transactions - soit plus de 3800 - pour n'en retenir qu'un nombre réduit et déboucher sur 77 opérations d'investissement. Le taux de refus s'est élevé à 89%, précise le communiqué.Sur les 13,3 mrd USD placés, 62% (ou 8,3 mrd) ont fait l'objet de transactions directes dans le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.L'optimisme prévaut pour l'exercice en cours. "Nous avons commencé 2018 avec une demande soutenue des clients à travers le monde. Nous nous attendons à un environnement de collecte de fonds favorable qui devrait nous permettre de réaliser les mêmes résultats que l'année dernière", déclare André Frei, codirecteur général (co-CEO), cité dans le communiqué.La direction table par ailleurs sur des "tail down effects" de l'ordre de 3 mrd à 4 mrd EUR.Les résultats complets de Partners Group seront publiés le 20 mars.fr/lk/buc(AWP / 11.01.2018 07h51)