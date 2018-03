Partners Group boucle 2017 avec un bénéfice gonflé d'un tiers

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a signé une très bonne performance en 2017, à tous les échelons. La forte collecte d'argent s'est favorablement répercutée sur les recettes. La rentabilité et les profits se sont envolés de plus d'un tiers, ce qui devrait profiter aux actionnaires. La direction reconduit ses prévisions pour l'exercice 2018.La société zougoise de capital-investissement a dégagé un bénéfice net de 752 mio CHF, en hausse de 35% sur un an, indique-t-elle mardi. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 19,00 CHF, relevé de 4 CHF. L'assemblée du 9 mai aura le dernier mot.La rentabilité, mesurée au résultat brut d'exploitation (Ebitda), a été améliorée de 37% à 825 mio CHF. La croissance est également très importante pour les recettes, en hausse de 28% à 1,25 mrd. Les commissions de gestion ont pris 29% à 873 mio et les entrées liés à la performance 27% à 372 mio.Les chiffres dévoilés par Partners Group dépassent pratiquement l'ensemble des prévisions des analystes consultés par AWP. Ils sont clairement supérieurs au consensus.Fin décembre, la société employait 1036 personnes dans 19 bureaux à travers le monde.Le groupe zougois avait présenté en janvier l'état de sa masse sous gestion, en progression de 14% à 61,9 mrd EUR. Les entrées nettes d'argent se sont élevées l'année dernière à 13,3 mrd EUR, pour une demande clients de 13,3 mrd.Les objectifs de la direction sont reconduits pour l'exercice en cours, soit une demande clientèle brute entre 11-14 mrd EUR. Les effets négatifs liés à des programmes arrivés à maturité ("tail down effects") sont attendus entre 4,5 mrd et 5,5 mrd EUR.fr/al(AWP / 20.03.2018 07h33)