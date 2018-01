Partners Group cède sa participation dans Japan Solar

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a vendu sa participation dans Japan Solar, plateforme spécialisée dans l'énergie solaire et totalisant une capacité installée de production de 610 mégawatts. Global Investment Partners (GIP) s'est porté acquéreur, indique le groupe zougois lundi.L'opération, effectuée pour le compte des clients de Partners Group, a permis un rendement de 3,2x par rapport à l'investissement initial, précise le communiqué. Le prix de vente n'est pas précisé.Le spécialiste zougois du capital-investissement était entré au capital de Japan Solar en 2013, de concert avec Equis Group. Cette transaction suivait la décision du gouvernement japonais de 2011 visant à stimuler et soutenir les investissements dans le solaire.Le groupe avait alors déboursé 250 mio USD puis avait renforcé sa participation par la suite, devenant le principal actionnaire indépendant de la plateforme nippone.Au moment de la vente à GIP, la plateforme générait suffisamment d'énergie pour satisfaire aux besoins de 133'000 ménages.Il s'agit du quatrième désengagement annoncé par Partners Group depuis le début de l'année, après la vente des participations VAT Group, Silicon Ranch et Trimco.fr/al(AWP / 29.01.2018 07h28)