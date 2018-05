Partners Group dirige un consortium pour racheter l'allemand Techem

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a pris la tête d'un consortium afin de racheter l'allemand Techem, spécialisé dans la gestion énergétique. L'opération valorise la société à 4,6 milliards d'euros (5,4 milliards de francs), a annoncé vendredi le groupe zougois.Aux côtés de Partners Group se trouvent trois autres acquéreurs: la Caisse de dépôt et placement du Québec, le fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan, ainsi que la direction de Techem. Le propriétaire actuel de cette dernière est le fonds d'investissement Macquarie European Infrastructure Fund 2, selon un communiqué.Techem, fondé en 1952 à Eschborn près de Francfort, dispose de 150 filiales dans plus de 20 pays. Le groupe propose des solutions de gestion énergétique, de chauffage et d'eau potable. Forte de 3640 employés, Techem a dégagé sur l'exercice 2016/2017 un chiffre d'affaires de 782,7 millions d'euros.al/ol(AWP / 25.05.2018 11h50)