Partners Group et OPTrust reprennent 50% de Superior Pipeline Company

Zurich (awp) - Partners Group et le fonds de pension canadien OPTrust ont décidé d'acquérir ensemble 50% de Superior Pipeline Company, une entreprise d'infrastructures énergétiques basée aux Etats-Unis. Cette dernière était jusqu'ici détenue entièrement par Unit Corporation, qui gardera le reste des parts.Superior Pipeline Company a été valorisée à 600 mio USD au cours de cette transaction, indique jeudi le gestionnaire d'actifs zougois.Fondé en 1996 et basé en Oklahoma, Superior Pipeline Company est une entreprise énergétique fournissant des services à des producteurs de gaz. La majorité de ses revenus proviennent de contrats à long terme et de contrats à coûts fixes.lk/fr(AWP / 29.03.2018 15h44)