Partners Group investit dans les énergies renouvelables en Australie

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group va investir au total 700 millions de dollars australiens (525,6 millions de francs) dans les énergies renouvelables en Australie, a annoncé lundi le groupe zougois. Le projet, réalisé conjointement avec CWP Renewables, sera composé d'énergies éolienne et solaire, ainsi que de modules de stockage d'électricité.Partners Group a déjà collaboré avec CWP en 2016 dans le cadre d'un investissement de 250 millions de dollars australiens destiné au projet de ferme éolienne Sapphire Wind Farm, qui produit 270 mégawatts d'énergie dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est du pays.La construction de cette ferme doit être terminée en octobre et permettra d'alimenter en électricité 110'000 foyers, a précisé l'entreprise dans un communiqué.Dans le cadre d'un second projet, la société de Baar va construire dans la même région une autre ferme éolienne, Crudine Ridge Wind Farm, délivrant 400 gigawatt-heure par an - une énergie suffisante pour servir 55'000 foyers.La moitié de l'énergie sera vendue à l'australien Powershop, spécialisé dans les énergies vertes.Au total, Partners Group a investi environ 2 gigawatts dans les énergies solaire et éolienne en Asie-Pacifique pour le compte de ses clients.(AWP / 28.05.2018 06h22)