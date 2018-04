Partners Group prend une participation dans Hearthside Food Solutions

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Partners Group a, en collaboration avec Charlesbank Capital Partners, pris une participation dans le boulanger industriel américain Hearthside Food Solutions. La participation a été rachetée à Goldman Sachs et à Vestar Capital Partners, ont indiqué mardi les deux partenaires dans un communiqué commun. Le montant de la participation et les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.Hearthside Food Solutions est le plus gros boulanger industriel indépendant des Etats-Unis. Son siège est à Downers Grove, dans l'Illinois. Le groupe détient 25 sites de production aux USA et en Europe et emploie quelque 7900 collaborateurs.Dans le cadre de la participation, Partners Group et Charlesbank Capital Partners travailleront étroitement avec la direction de Hearthside Food Solutions et lanceront une série d'initiatives propres à créer de la valeur ajoutée. Ces initiatives doivent favoriser la croissance organique. Des acquisitions sont également prévues pour le développement des affaires.sta/tp/rp/jh(AWP / 17.04.2018 13h32)