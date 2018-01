Partners Group se désengage de Trimco

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a annoncé mardi son désengagement du hongkongais Trimco, poursuivant ainsi l'ajustement de son portefeuille de participations. La société, spécialisée dans les labels pour l'industrie du vêtement, sera vendue à des fonds gérés par Affinity Equity Partners pour 520 mio USD.Le groupe zougois avait acquis Trimco en 2012 et la cession va se traduire pour Partners Group par un retour sur investissement d'un multiple de 3,4 fois, a-t-il précisé dans un communiqué."Lorsque nous avons investi dans Trimco en 2012, nous avions vu que le groupe avait le potentiel de devenir un leader du secteur. Cinq années plus tard (...), la société a clairement atteint cet objectif", a indiqué Cyrus Driver, responsable des sociétés non cotées en Asie chez Partners Group.Courant janvier, la société de Baar avait annoncé la cession de sa participation dans la société américaine d'énergie solaire Silicon Ranch Corporation au pétrolier Shell. Le groupe va vendre sa participation de 43,8% pour un prix minimum de 193 mio USD qui pourra grimper jusqu'à 217 mio au franchissement d'étapes.al/jh(AWP / 23.01.2018 07h27)