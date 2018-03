Partners Group très recherché après une exercice 2017 supérieur aux attentes

Zurich (awp) - L'action Partners Group surfait mardi sur la vague de chiffres annuels 2017 très solides et supérieurs aux attentes. Après avoir dévoilé en janvier les résultats très fructueux de sa collecte 2017, le gestionnaire d'actifs zougois a publié des recettes et des résultats en très forte hausses. La surprise des analystes est atténuée par l'habitude prise par le groupe à décoiffer les prévisions.Vers 10h05, le titre Partners Group prenait 2,0% à 720,50 CHF, dans un SLI en hausse de 0,15%.La communauté des analystes insiste sur la capacité de la société de capital-investissement à déjouer les pronostics les plus optimistes.La performance au deuxième semestre est bien plus élevée qu'attendu, constate Baader Helvea dans un commentaire. Le courtier genevois retient tout particulièrement la hausse de 35% du bénéfice net et des recettes liées à la performance robustes. Les commissions de gestion demeurent un soutien.Baader Helvea prévoit de relever ses estimations, car Partners Group devrait très vraisemblablement accélérer encore davantage la croissance de sa masse sous gestion. La recommandation d'achat reste de mise.Les revenus de performance continuent à profiter d'une tendance à la sortie d'investissements encore peu marquée, explique Vontobel, qui va revoir ses estimations à la hausse de reconduit "buy".Le dépassement des prévisions devient peu à peu un rituel pour Partners Group, s'amuse la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'analyste Michael Kunz y voit un danger, à savoir un relèvement des estimations encore au-delà des objectifs fixés par l'entreprise, ce qui est déjà le cas actuellement.Kepler Cheuvreux n'a pas perdu de temps et annonce un relèvement des estimations de recettes et de bénéfice de 14%. L'analyste David Hart table également une forte croissance de la masse sous gestion. Il a augmenté l'objectif de cours à 810 CHF, contre 720 précédemment, et confirmé sa recommandation d'achat.fr/al(AWP / 20.03.2018 10h10)