Pas d'action collective possible contre Facebook en Autriche, selon la justice européenne

Luxembourg - La justice européenne a écarté la possibilité pour un juriste et militant autrichien de lancer une action collective contre Facebook dans son pays d'origine, mais celui-ci peut néanmoins poursuivre le géant américain en son nom propre, selon un arrêt publié jeudi.Max Schrems, également à l'origine de procès retentissants contre Facebook en Irlande, où est installé le siège européen de l'entreprise, a immédiatement pris note de la décision sur Twitter."Je peux enfin poursuivre Facebook en justice pour des violations de la vie privée", s'est-il félicité, malgré l'impossibilité de lancer une action collective."Enorme problème pour Facebook quoiqu'il en soit", a-t-il estimé, concluant son message d'un "smiley" faisant un clin d'oeil.Le cas avait été porté devant la Cour de justice de l'UE par la Cour suprême autrichienne, qui aura le dernier mot sur le dossier et dont la décision devra être conforme à celle de la CJUE.Dans cette affaire, M. Schrems estimait que Facebook avait violé ses droits au respect de la vie privée ainsi que ceux d'autres utilisateurs de Facebook, dont sept personnes, domiciliées dans d'autres pays de l'UE et des pays tiers, qui l'ont autorisé à les représenter.Mais dans son arrêt la CJUE a jugé que la qualité de "consommateur" ne pouvait pas s'appliquer à des "droits cédés par d'autres consommateurs domiciliés dans le même Etat membre, dans d'autres Etats membres ou dans des Etats tiers"."Le consommateur n'est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure", a expliqué dans un communiqué la juridiction basée à Luxembourg.En revanche, la Cour n'a pas retenu les arguments du géant américain, qui considérait d'une part que les juridictions autrichiennes n'étaient pas compétentes internationalement. Et d'autre part que Max Schrems n'était plus un "consommateur" ordinaire puisqu'il utilisait Facebook à des fins professionnels et travaillait comme consultant sur ces questions de violation de la vie privée."L'utilisateur d'un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de +consommateur+ lorsqu'il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice", a estimé la Cour.mla/mad/mml(©AFP / 25 janvier 2018 09h33)