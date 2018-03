Pas de "cagnotte fiscale" à redistribuer (Griveaux)

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a rejeté dimanche l'idée d'une "cagnotte fiscale" qui pourrait être utilisée pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, avec l'amélioration de la croissance et de meilleures rentrées fiscales."Considérer qu'il y a une cagnotte dans un pays qui depuis plus de 40 ans vote un budget en déséquilibre, qui a accumulé quasiment 100% de la richesse nationale en dette, ce n'est pas une cagnotte", a-t-il déclaré au "Grand rendez-vous" de CNews, Europe 1 et Les Echos."Notre objectif c'est de faire en sorte que pour nos enfants, la génération d'après, la dette soit moins importante", a-t-il fait valoir."On vise un objectif d'avoir des déficits réduits au maximum - autour de 1% à la fin du quinquennat -, parce que nous considérons qu'un Etat endetté n'a pas la possibilité de mettre en place les politiques qu'il souhaite", a souligné le porte-parole du gouvernement."C'est retrouver de la souveraineté que de s'attaquer à la dette et aux déficits", a-t-il conclu.Benjamin Grivaux a par ailleurs confirmé que la suppression annoncée des cotisations sur les heures supplémentaires serait effective "à l'horizon 2020"."Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est engagé à dire qu'il fallait supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires", a-t-il rappelé. "Ce sera fait à l'horizon 2020. Pas avant pour une raison simple, nous avons une question de sérieux budgétaire à tenir, une trajectoire, des engagements que nous avons pris vis à vis de nos partenaires européens"."Ce sera fait. Pourquoi ? Toujours dans la même logique, il faut que la travail paie mieux (...) On supprime les cotisations sur les heures supplémentaires", a-t-il martelé.Le 6 février, le Premier ministre Édouard Philippe avait évoqué lui-même la "désocialisation" des heures supplémentaires, c'est-à-dire la suppression des cotisations des employeurs et des salariés, à l'horizon 2020.(©AFP / 11 mars 2018 12h21)