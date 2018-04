Pas de "vent de panique" chez Swissquote après la chute du bitcoin

Genève (awp) - Le négoce de cryptomonnaies a toujours le vent en poupe chez Swissquote. Le courtier en ligne continue d'attirer des clients avec son offre lancée en juillet, malgré l'effondrement du cours du bitcoin en fin d'année passée."La chose la plus étonnante, c'est qu'il n'y a pas eu de vent de panique parmi nos clients", a indiqué à AWP le directeur technologique Paolo Buzzi. Les volumes ont connu une baisse technique, en raison de la chute du bitcoin, la cryptomonnaie la plus répandue.Fin décembre, le groupe vaudois présentait déjà un montant de 900 millions de francs investi dans cette nouvelle offre, lancée à peine cinq mois plus tôt.De nouvelles cryptomonnaies devraient étoffer le catalogue existant au deuxième ou troisième trimestre, selon M. Buzzi. "Les freins auxquels nous sommes confrontés sont opérationnels. Il faut trouver les partenaires qui nous permettent d'accéder à ces cryptomonnaies"Swissquote s'intéresse également à la technologie derrière les cryptomonnaies, à savoir la blockchain. Différents projets ont été lancés pour exploiter ce potentiel. L'enregistrement des actionnaires via un registre numérique pourrait être l'une des applications pratiques.L'article complet est disponible sur le fil Premium.fr/lk(AWP / 13.04.2018 13h45)