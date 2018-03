Pas de victime française dans l'attaque de Ouagadougou

Paris - Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé dans l'attaque qui a visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou, ainsi que l'état-major des forces armées burkinabè, a-t-on appris de source diplomatique française."Il n'y a pas de victime française", a précisé cette source à l'AFP. La situation est "sous contrôle" à l'ambassade de France et à l'Institut français, avait précisé auparavant l'entourage du chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian.Des attaques ont visé vendredi l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées burkinabè. L'Institut français se trouve à proximité des lieux ciblés. Ces actions ont un "relent terroriste très fort", a déclaré le ministre de l'Information Rémis Fulgance Dandjinou à la télévision d'état RTB, mais aucun bilan n'a pour l'heure été fourni. Au moins six assaillants ont été "neutralisés".Dans le même temps, le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête pour tentative d'assassinats terroriste au titre de sa compétence en cas d'attaque contre des ressortissants et des intérêts français.(©AFP / 02 mars 2018 14h49)