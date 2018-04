Passeports post-Brexit: le détenteur actuel du contrat renonce à poursuivre le gouvernement

GEMALTO

DE LA RUE PLC

Londres - L'entreprise britannique De La Rue a annoncé mercredi renoncer à engager des poursuites contre la décision du gouvernement britannique de lui préférer un groupe français pour fabriquer les futurs passeports post-Brexit.De La Rue, actuel titulaire du marché de fabrication des passeports britanniques, a expliqué avoir "examiné toutes les options possibles" et avoir finalement renoncé à se pourvoir contre la décision du ministère de l'Intérieur d'attribuer le nouveau contrat, d'un montant de 490 millions de livres, au spécialiste français de la sécurité numérique Gemalto.Face à la colère suscitée par cette décision parmi les partisans de la sortie de l'Union européenne, qui y ont vu "une humiliation nationale", le gouvernement britannique avait annoncé début avril retarder la désignation finale du futur fabricant.Le porte-parole de Downing Street avait néanmoins laissé entendre que l'entreprise favorite, qui n'a jamais été officiellement nommée, demeurait le meilleur candidat. "Le candidat préféré a démontré sa capacité à répondre aux besoins avec un produit de haute qualité, sûr, et le meilleur rapport qualité-prix", avait-il souligné.Mercredi, De La Rue a par ailleurs annoncé que son résultat opérationnel pour l'exercice clos au 31 mars 2018 serait impacté par le coût, évalué à 4 millions de livres (4,6 millions d'euros), de sa participation infructueuse à l'appel d'offres, et se situerait autour de 60 à 65 millions de livres contre 71 à 73 millions prévus initialement."De La Rue va continuer à honorer son contrat actuel et aider à la transition avec le nouveau titulaire, et n'attend donc aucun impact sur sa performance au cours des 18 prochains mois", a ajouté le groupe.Les passeports britanniques post-Brexit, qui seront délivrés à partir du renouvellement du contrat, en octobre 2019, vont retrouver leur couleur bleue d'antan. Dans l'intervalle, entre la date du Brexit, prévu le 29 mars 2019, et le mois d'octobre, les couvertures bordeaux seront toujours utilisées mais la mention "Union européenne" disparaitra.oaa/apz/phv/nas(©AFP / 18 avril 2018 09h59)