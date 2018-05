Pays-Bas: le gouvernement renonce à l'antivirus russe Kaspersky

La Haye - Le gouvernement néerlandais va progressivement arrêter d'utiliser l'antivirus russe Kaspersky en raison de risques d'espionnage et de sabotage au profit du Kremlin, risques aussitôt rejetés par la société russe.Le ministère néerlandais de la Justice et de la sécurité a annoncé cette décision "afin de garantir la sécurité nationale", selon un communiqué publié lundi.L'antivirus de Kaspersky Lab équipe quelque 400 millions d'ordinateurs dans le monde."Kaspersky Lab est très déçu par cette décision basée sur des préoccupations théoriques", a regretté le groupe russe dans un communiqué mardi, juste après avoir annoncé le transfert d'une partie importante de ses services de la Russie vers la Suisse, où il veut ouvrir des "centres de transparence".Soupçonnant la société russe de travailler main dans la main avec le Kremlin, la Sécurité intérieure américaine avait ordonné en septembre à tous les fonctionnaires fédéraux de désinstaller les antivirus de Kaspersky.Les Pays-Bas craignent un "risque de sécurité majeur" du fait que "la législation russe exige des entreprises telles que Kaspersky de coopérer avec Moscou"."Kaspersky Lab n'a jamais aidé un gouvernement avec son cyberespionnage, et ne le fera jamais", a rétorqué le groupe russe, disant être "pris dans une lutte géopolitique".Le risque "d'espionnage numérique et de sabotage est présent", a insisté le ministère néerlandais de la Justice et de la sécurité, précisant que Moscou "dispose d'un cyber-programme offensif et actif axé sur les Pays-Bas et leurs intérêts".La société russe espère que l'annonce du transfert d'une partie de ses services en Suisse convaincra le gouvernement néerlandais de revenir sur sa décision."Nous contacterons sous peu le coordinateur national néerlandais pour la sécurité et le antiterrorisme (NCTV) afin d'organiser une réunion", a fait savoir Kaspersky Lab.(©AFP / 15 mai 2018 10h15)