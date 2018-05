Peach Property achète 1066 logements dans le Bade-Wurtemberg

Zurich (awp) - Peach Property élargit son portefeuille dans le sud de l'Allemagne. Le groupe immobilier zurichois a acheté 1066 appartements, 9 unités commerciales et 771 places de parc à Heidenheim an der Brenz, dans le Land du Bade-Wurtemberg. Le prix de la transaction n'a pas été communiqué.Les revenus locatifs annuels des biens nouvellement acquis sont attendus à environ 6,5 millions de francs, amenant une hausse de quelque 18% des revenus de l'ensemble du portefeuille de la société, à plus de 40 millions, indique mardi Peach Property dans un communiqué.La surface locative du lot acquis se monte à 73'711 mètres carré, dont 95% sont loués en moyenne. Peach Property possède désormais quelque 8000 logements, un chiffre en progression de 15% grâce à cette acquisition. Le groupe zurichois possède dans l'ensemble une surface locative de quelque 518'000 mètres carré.Les biens acquis dans la commune située non loin d'Ulm ont été construit entre 1905 et 2006 et se trouvent en bon état grâce à des investissements continus, selon le communiqué. Peach Property prévoit d'en conserver la majeure partie à long terme, alors qu'une petite sera réservée à la vente.tn/ol(AWP / 22.05.2018 08h05)