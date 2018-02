Peach Property: forte hausse du bénéfice avant impôt en 2017

Zurich (awp) - Peach Property a poursuivi sa solide croissance en 2017. La société immobilière a élargi son portefeuille immobilier, lui permettant de faire progresser son bénéfice avant impôts à 50 mio CHF, contre 15,5 mio lors de l'année précédente, a-t-elle souligné dans ses résultats préliminaires publiés jeudi.Le produit des loyers a atteint 16,3 mio CHF après 9,2 mio en 2016. Cela s'explique par les nouvelles acquisitions, le nombre de logements du portefeuille ayant en effet plus que doublé et s'inscrit désormais à 7000 unités, contre 3150 un an plus tôt. La surface locative a connu une évolution légèrement plus modeste, à 445'000 mètres carrés, après 250'000.Le revenu annuel attendu des loyers a plus que doublé sur un an pour atteindre 34 mio CHF. La société a également profité d'effets de devises favorables, qui ont agrémenté le résultat à hauteur de 7 mio CHF.La valeur du portefeuille existant a progressé à 450 mio CHF, contre 226 mio à fin 2016. Celle de l'ensemble du portefeuille a atteint 520 mio, contre 329 mio fin 2016.Pour l'exercice en cours, Peach Property a bon espoir de poursuivre sa solide croissance. La consolidation des acquisitions réalisées en 2017 devrait faire progresser nettement le produit des loyers. A moyen terme, la société ambitionne d'étendre son portefeuille à 9000 logements au total.La publication des résultats détaillés est prévue pour le 20 mars.ol/buc(AWP / 01.02.2018 08h00)