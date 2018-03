Peach Property voit son bénéfice fortement progresser en 2017

Zurich (awp) - Peach Property a vu son bénéfice net presque quadrupler l'année dernière à 41,9 mio CHF. Le groupe a profité de l'extension de son portefeuille immobilier, dont le nombre de logements a plus que doublé pour atteindre environ 7000 unités, a-t-il souligné mardi.La solide progression du bénéfice est à mettre sur le compte de l'extension du portefeuille d'investissements, de la gestion des actifs ainsi que d'un revenu des loyers supérieur. Des effets de change ont également soutenu la performance à hauteur de 7 mio CHF.Au total, le groupe a acheté plus de 3800 logements au cours de l'exercice écoulé, portant la valeur de marché totale du portefeuille immobilier à 520 mio CHF, un chiffre en hausse de 58%. Le taux de vacance a quant à lui reculé à 16,3%, contre 20,3% un an auparavant. En excluant certaines propriétés en rénovation, il s'est même inscrit à 8,6%. Ces deux facteurs combinés ont permis au revenu des loyers de croître de 83% à 16,3 mio CHF.Le revenu des loyers ciblé pour toutes les propriétés a progressé de 109% en rythme annuel à 34 mio CHF.Le groupe immobilier a confirmé ses perspectives positives pour 2018, anticipant une croissance dynamique. Le revenu des loyers 2018 devrait s'inscrire en forte hausse grâce aux acquisitions réalisées en 2017. A moyen terme, le groupe souhaite étendre son portefeuille à 9000 logements.Vers 10h55, le titre Peach Property prenait 1,3% à 31,3 CHF dans un SPI en repli de 0,26%.ol/jh(AWP / 20.03.2018 11h00)