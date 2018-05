Pêche électrique: Jadot (EELV) pousse "un coup de gueule"

Yannick Jadot, député européen EELV, a poussé "un coup de gueule" contre la pêche électrique qui "menace" l'activité des artisans pêcheurs des Hauts-de-France, en appelant le gouvernement à faire interdire définitivement cette pratique, lundi auprès de l'AFP."Je pousse un coup de gueule et je lance un appel aux autorités françaises pour qu'elles interdisent définitivement la pêche électrique", a affirmé M. Jadot, qui a accompagné dans la nuit de dimanche à lundi une sortie en mer des fileyeurs de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais)."Le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à pêcher. La pêche électrique, pratiquée par les Néerlandais (en mer du Nord), les prive de poissons. Il ne peuvent plus pêcher la sole", a déploré le député européen."La pêche électrique abîme l'écosystème et menace la vitalité des Hauts-de-France", a-t-il insisté.Mi-janvier, le Parlement européen s'est prononcé pour l'interdiction de la pêche électrique dans l'UE, s'opposant à la Commission qui veut autoriser cette pratique à une plus large échelle en mer du Nord.Le 6 mars dernier, dans une rare unanimité, l'Assemblée avait apporté son soutien au gouvernement pour qu'il obtienne l'interdiction définitive de la pêche électrique dans l'Union européenne, en adoptant une proposition de résolution mais qui n'a pas force de loi.Fin janvier, des pêcheurs avaient bloqué les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer pour protester contre ce type de pêche et réclamer des aides financières d'urgence.(©AFP / 07 mai 2018 14h17)