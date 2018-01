Pêche électrique: le port de Calais bloqué par une dizaine de bateaux

Une dizaine de bateaux de pêche bloquaient jeudi matin le port de Calais pour protester contre la pêche électrique et aucun ferry ne rentrait ni ne sortait du port, a constaté un journaliste de l'AFP.Quatre fileyeurs calaisiens s'étaient positionnés devant les jetées du port, rejoints par une demi-douzaine de navires venus de Boulogne-sur-Mer vers 09H00, selon la même source.Six autres étaient en route depuis Dunkerque.Le trafic des ferry était interrompu et une vedette de la gendarmerie nautique était en surveillance.Deux car-ferry de P&O étaient en stand by à Douvres (Grande-Bretagne), et deux autres à Calais, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la compagnie.Deux ferries DFDS étaient en stand by à Douvres et un était bloqué à Calais, a indiqué la compagnie.Les pêcheurs du littoral entendent protester contre la pêche électrique, pratiquée par des navires néerlandais en mer du Nord.Dès 5h30, une dizaines de pêcheurs bloquaient l'accès routier au port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a constaté un correspondant de l'AFP.A l'heure actuelle, au sud de la mer du Nord, 84 navires néerlandais pratiquent la pêche électrique, et la Belgique a demandé une dérogation pour trois navires, ce qui représente moins de 0,1% de la flotte européenne.(©AFP / 25 janvier 2018 09h25)