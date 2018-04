Pékin accélère l'ouverture du secteur financier, exclut toute dévaluation du yuan

La Chine a promis mercredi d'appliquer "dans les prochains mois" des réformes accroissant l'accès de son secteur financier aux investisseurs étrangers, et exclu toute dévaluation du yuan: de nouvelles marques du ton conciliant de Pékin dans son conflit commercial avec les Etats-Unis.Même en cas d'intensification des frictions commerciales et de guerre douanière, la Chine "ne dévaluera pas" sa monnaie, a martelé Yi Gang, le nouveau gouverneur de la banque centrale (PBOC), selon des propos rapportés par la presse d'Etat.L'agence Bloomberg avait indiqué lundi, citant une source proche du dossier, que le géant asiatique évaluait l'impact d'une éventuelle dévaluation du yuan, qui avantagerait ses exportateurs et compenserait l'impact de possibles droits de douane américains.Une éventualité écartée par Yi Gang mercredi devant le Forum de Boao pour l'Asie, le "Davos chinois" dans le sud du pays. "Notre politique monétaire est dictée par notre situation macroéconomique intérieure" et le taux de change de yuan, encadré par Pékin, "est basé sur l'offre et la demande" du marché, a-t-il martelé.Au lendemain de propos très conciliants du président Xi Jinping, qui a promis une Chine "toujours plus ouverte", le discours de Yi Gang a multiplié les signaux d'une ouverture accrue des marchés financiers du pays.Il a ainsi dévoilé un quadruplement des quotas de transactions sur les plateformes d'échanges connectant les Bourses de Shanghai et Shenzhen à la Bourse de Hong Kong, et qui permettent aux investisseurs étrangers d'avoir accès aux places de Chine continentale.Pékin ambitionne par ailleurs de lancer une plateforme boursière similaire connectant Shanghai et Londres "dès cette année".Surtout, Yi Gang a promis la levée "dans les prochains mois" des restrictions qui empêchent des investisseurs étrangers de posséder une participation majoritaire dans des banques chinoises et autres sociétés financières.Le plafond limitant leur participation au capital de banques chinoises sera ainsi supprimé. A présent, un investisseur étranger ne peut posséder plus de 20% du capital d'une banque chinoise et un établissement bancaire ne peut avoir au total qu'un quart de son capital aux mains d'acteurs étrangers.Par ailleurs, d'ici "quelques mois", les entreprises étrangères pourront désormais contrôler jusqu'à 51% des coentreprises actives en Chine dans le courtage, la gestion d'actifs, le négoce de contrats à terme ou l'assurance-vie, contre une participation maximale de 49% actuellement, et ce plafond sera éliminé "dans les trois ans", a assuré M. Yi.Ces assouplissements avaient été promis en novembre dernier par Pékin. Mais les autorités n'avaient pas précisé de calendrier à court terme.Washington comme Bruxelles se plaignent volontiers de ces restrictions qui ont condamné les banques étrangères à ne jouer qu'un rôle extrêmement marginal sur le colossal marché bancaire et financier chinois.(©AFP / 11 avril 2018 09h51)