Pékin appelle au "courage politique" avant le sommet Trump-Kim

Pékin - Pékin a appelé vendredi Etats-Unis et Corée du Nord au "courage politique" après l'annonce spectaculaire d'un prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un au sujet du programme nucléaire de Pyongyang."Nous nous félicitons du signal positif que constitue ce dialogue direct", a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang."Nous espérons que toutes les parties feront preuve de courage politique afin de prendre les bonnes décisions", a insisté M. Geng, en écho à un voeu déjà formulé la veille par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi.Le président américain Donald Trump a accepté de participer à un sommet historique avant fin mai avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé jeudi un émissaire sud-coréen.Le lieu et la date exacte de la rencontre n'ont pas été précisés. Cette annonce inattendue intervient après celle, mardi, d'un prochain sommet fin avril entre les dirigeants des deux Corées, sur la ligne de démarcation qui les sépare."La question du nucléaire dans la péninsule coréenne avance dans la bonne direction", et dans l'attente d'avancées concrètes, "toutes les parties doivent poursuivre leurs efforts pour trouver une solution politique et assurer une paix durable" dans la région, a insisté Geng Shuang vendredi.La Chine, qui assure 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord, est soulagée par le récent réchauffement intercoréen après les menaces de guerre à sa frontière proférées tant par Pyongyang que par Washington.Interrogé pour savoir si Pékin prévoyait de se proposer pour accueillir le sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un, Geng Shuang s'est borné à répondre que la Chine "continuerait de jouer un rôle positif" et que ses efforts avaient été "indispensables" pour apaiser la tension."Comme proche voisin, la Chine a toujours résolument promu la dénucléarisation de la péninsule coréenne et une solution par le dialogue et la négociation. Nos efforts sont évidents", a martelé le porte-parole.Selon lui, la spectaculaire annonce de vendredi est le fruit indirect de la proposition chinoise d'un "double moratoire" --une suspension simultanée des essais nucléaires de Pyongyang et des manoeuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes."Pendant les jeux Olympiques (de Pyeongchang), il n'y a eu ni essai nucléaire ou balistique, ni manoeuvre militaire. C'est la preuve que la proposition chinoise était le bon remède pour apaiser les tensions (...) Cela a créé les conditions nécessaires", a observé M. Geng.(©AFP / 09 mars 2018 09h36)