Pékin et Washington concluent une trêve commerciale

Buenos Aires - Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, en suspendant la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises, à l'issue d'une rencontre à Buenos Aires.Les deux présidents ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, lors d'une conférence de presse, après un dîner de travail de plus de deux heures des dirigeants et de leurs conseillers.Le vice-ministre du commerce Wang Shouwen a précisé que Washington renonçait à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises - la moitié du total - à partir du 1er janvier.Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours.Si les deux pays n'arrivent pas dans ce délai à s'entendre sur des "changements structurels" dans leurs relations commerciales, notamment à propos des transferts "forcés" de technologie et de la propriété intellectuelle, "les droits de douane de 10% seront portés à 25%", selon un communiqué de la présidence américaine.Washington indique aussi que Pékin s'engage à acheter une quantité "pas encore définie, mais très substantielles" de produits américains, pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays.En particulier, la Chine va commencer "immédiatement" à acheter des produits agricoles américains, assurent les Américains.Donald Trump a salué une "réunion incroyable et productive ouvrant des possibilités illimitées pour la Chine et les Etats-Unis".Wang Yi a lui parlé d'un résultat "gagnant-gagnant" de cette réunion, à la fin d'un sommet du G20 sous haute tension en Argentine.(©AFP / 02 décembre 2018 02h52)