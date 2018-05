Pékin rejette les critiques de Paris après la condamnation d'un Tibétain

THE NEW YORK TIMES COMPANY

Pékin - La Chine a rejeté mercredi les critiques de la France, au lendemain de la condamnation à cinq ans de prison d'un défenseur de la langue tibétaine."La justice chinoise a traité cette question conformément à nos lois et règlements", a martelé devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang, interrogé sur les regrets émis par la France au sujet de la condamnation mardi de Tashi Wangchuk, un militant de la langue tibétaine."Nous attendons des autres pays qu'ils ne s'ingèrent pas dans nos affaires intérieures et n'affectent pas les relations bilatérales", a-t-il déclaré.Tashi Wangchuk, en détention depuis janvier 2016, a été condamné pour "incitation au séparatisme" par un tribunal de la province du Qinghai (ouest), peuplée de nombreux Tibétains. Selon son avocat, il a été poursuivi largement sur la base d'une vidéo que le quotidien américain New York Times avait diffusée à son sujet peu de temps avant son arrestation.Dans un communiqué, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll, avait "regretté" cette condamnation. "Tashi Wangchuk a joué un rôle essentiel dans la protection de la langue tibétaine dans le cadre des lois de la République populaire de Chine", avait-elle souligné.Mercredi soir, l'UE a également réagi par la voie des services de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini."Tashi Wangchuk et d'autres défenseurs et avocats des droits de l'Homme condamnés, dont Ilham Tohti, Wang Quanzhang, Li Yuhan, Huang Qi et Yu Wensheng doivent être libérés immédiatement", a réclamé un porte-parole dans un communiqué.Selon les services extérieurs de l'UE, les droits de M. Tashi à un procès équitable "n'ont pas été respectés".La condamnation du militant tibétain a également été critiquée au Parlement européen, où le président de la sous-commission pour les droits de l'Homme, Pier Antonio Panzeri, s'est dit "gravement préoccupé"."La promotion pacifique de la langue tibétaine à l'école ne devrait jamais être sanctionnée car il s'agit d'un droit fondamental garanti par la Constitution chinoise", a-t-il déploré. "Il est fort regrettable et injuste que M. Tashi Wangchuk ait déjà dû passer deux ans en détention".bar-rwm-mla/elp(©AFP / 23 mai 2018 19h36)