Pékin salue l'ouverture du Portugal aux investissements chinois

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - Le Portugal est un pays "plus ouvert" à l'investissement chinois et pourrait ainsi jouer un rôle "constructif" dans les rapports économiques entre la Chine et l'Union européenne, a affirmé vendredi le chef de la diplomatie de Pékin."Le Portugal affiche dans le cadre de l'Union européenne une attitude plus ouverte à l'égard des investissements étrangers", a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'une visite à Lisbonne."La Chine espère que le Portugal pourra continuer à jouer un rôle positif et constructif en ce qui concerne les rapports économiques, commerciaux et d'investissement entre la Chine et l'Union européenne", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue portugais Augusto Santos Silva.Le chef de la diplomatie chinoise, dont les propos étaient traduits par un interprète, a dit espérer que cela permettra notamment de "traiter de façon adéquate les divergences qui existent entre la Chine et l'Union européenne".Pékin va ainsi "continuer à encourager les entreprises chinoises à investir de façon régulière" au Portugal, a conclu M. Wang.Pour sortir de la crise de la dette de 2011, le Portugal a accueilli à bras ouverts plusieurs investisseurs chinois dans l'énergie, les assurances et le système bancaire.Vendredi dernier, le groupe public China Three Gorges a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) pour prendre entièrement le contrôle du groupe électrique Energias de Portugal (EDP), dont il est déjà le principal actionnaire. L'opération représenterait tout de même un investissement supplémentaire pouvant atteindre les 9 milliards d'euros.Aussitôt après l'annonce de China Three Gorges, le Premier ministre socialiste Antonio Costa a déclaré que son gouvernement n'avait "rien à opposer" à une opération qui, selon l'hebdomadaire Expresso, faisait l'objet de négociations politiques depuis plusieurs mois."Le Portugal accueille les investissements en provenance de Chine comme de tout autre pays, à condition qu'ils créent des emplois et qu'ils préservent les actifs portugais", a souligné vendredi le ministre portugais des Affaires étrangères Augusto Santos Silva, sans se prononcer directement sur l'OPA de China Three Gorges sur EDP.tsc/pb(©AFP / 18 mai 2018 17h49)