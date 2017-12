Péninsule coréenne: le pape prône "une confiance réciproque"

Cité du Vatican - Le pape François a lancé lundi un appel "à la confiance réciproque" dans la péninsule coréenne lors de son traditionnel message de Noël sur la place Saint-Pierre de Rome.Le souverain pontife a dit prier "pour que dans la péninsule coréenne les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l'intérêt du monde entier".Cet appel au dialogue intervient alors que la Corée du Nord a qualifié dimanche d'"acte de guerre" les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, réaffirmant qu'elles ne la dissuaderaient pas de mener à bien ses programmes nucléaire et balistique.Le Conseil de sécurité de l'ONU a durci vendredi les mesures de rétorsion contre la Corée du Nord par un vote unanime sur une résolution américaine, en ciblant le pétrole et les travailleurs nord-coréens à l'étranger.Le régime nord-coréen a considérablement accéléré ces deux dernières années le développement de ses programmes interdits par les Nations unies, en multipliant les essais nucléaires et balistiques.Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a proclamé le 29 novembre que son pays était devenu un Etat nucléaire à part entière après avoir testé avec succès un nouveau type de missile capable selon lui de frapper n'importe où aux Etats-Unis.(©AFP / 25 décembre 2017 11h34)