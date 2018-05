Performance en repli pour Adecco au premier trimestre

Zürich (awp) - Adecco a entamé l'année 2018 en repli. Affichant des revenus en baisse, le numéro un mondial du placement de personnel a vu son bénéfice net chuter de 26% en l'espace d'un an au 1er trimestre à 130 millions d'euros. La performance s'est cependant révélée supérieure aux attentes.De janvier à fin mars, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 5,69 milliards d'euros, en repli de 1%, a précisé mardi le groupe établi à Glattbrugg. Ajustés des changements intervenus au niveau du cercle de consolidation et des jours ouvrés, les revenus ont cependant progressé de 6%.Le résultat d'exploitation avant impôts, intérêts et amortissements (Ebita) s'est lui aussi contracté, soit de 28% à 194 millions d'euros. Sondés par AWP, les analystes avaient en moyenne anticipé un bénéfice net de 148 millions d'euros, un Ebita de 225 millions et des revenus de 5,69 milliards.vj/al(AWP / 08.05.2018 07h26)